Orhan Bursalı: Yanı başlarında İstanbul Havaalanı! Bir Arap cenneti!

Kanal İstanbul adeta İstanbul’un sırtına, tepesine, büyük bir Arap şehri inşa etmek için tasarlandı. En azından 2011’de bu düşünceyle hareket edilmemiş olsa bile, gelinen nokta budur. Bütün bu ipuçları, orada bir Arap kenti kurulacağına ilişkin bir sava büyük destek veriyor.

Kanal İstanbul, zengin Arapları, Avrupa’nın yanına taşıyacak. Onlara üstelik bir de Boğaz, su inşa ediyoruz. Daha ne isterler! Artık yelken de basarlar, sörf de yaparlar, plajları da olur, denize girer eğlenirler. (yapay rüzgâr da üretiriz onlara!) Yatları gelir gider.. Marmara’dan Ege’ye, Akdeniz’e açılırlar.. Yanı başlarında İstanbul Havaalanı! Bir Arap cenneti!

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Orhan Bursalı’nın yazısı