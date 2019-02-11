Orhan Bursalı: Vatan hainliği suçlaması beka sorununu yaratmanın da başlangıcıdır

İktidarda kalma sevdasının yarattığı ucuz polemikten bağımsız, diyelim ki bir ‘beka sorunu’ var. O zaman bir beka sorunu millet ve ülke için vardır. Millet ve ülkenin yanında, bir parti var olmuş veya yok olmuş ne önemi kalır ki!

O zaman bu söylemi dile getiren iktidar ne yapar? Ülke ve milleti tehlikeye karşı kale gibi bir arada tutmak için elinden geleni yapar. Parçalamak ve kamplara ayırmak için çalışmaz.

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İktidar ve ittifakına bakıyorsunuz, kendisini desteklemeyen, iktidarına rakip olan partiyi veya partileri durmadan vatan hainliği ile suçlamaktan geri kalmıyor.

On milyonlarca kitleye ve onu temsil eden siyasi yönetimlere vatan hainliği suçlaması bölücülüğün ta kendisidir ve iddia ettikleri beka sorununu yaratmanın da başlangıcıdır.

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Orhan Bursalı’nın yazısı