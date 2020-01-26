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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Uzun süre suskunluk deprembilimcileri uyanık tutuyor

Doğu Anadolu Fayı uzun zamandır suskun. Bunu bütün dünya biliyor. Üzerinde deprem(ler) olacak da ne zaman bilinmiyor. Tıpkı Marmara’da büyük bir deprem olacağını da hepimiz biliyoruz dünya ile birlikte. Ama ne zaman?

Dostum Naci Görür, iyi bir jeologdur ve deprem üzerine tüm Türkiye’ye aydınlatma çalışmalarından hiç geri durmaz.

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Görür Elazığlıdır, orada deprem üzerine konferanslar vermiştir, hemşerilerini, yetkilileri uyarmıştır, dikkat demiştir burada güçlü ama suskun duran bir fayın üzerindesiniz, ne zaman bilinmez ama bu fay da suskun kalmayacak ve depreme neden olacaktır, önlemleri alın, hazırlıklı olun. Bir TV programında da bunu açıklamıştır.

Uzun süre suskunluk, deprembilimcileri de şüphesiz uyanık tutuyor ve fay üzerinde uyarılarda bulunuyorlar.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken üç binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.

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