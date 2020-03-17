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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Umreden dönüyor, ziyafet veriyor, kucaklaşmalar gırla

Belirsizlikler çağındayız, virüs üzerine bilgilerimiz ve davranış modellerimiz de. Covit-2019 virüsünün bulaşma, yaygınlaşma hızı, bizim yerleşik davranışlarımızla çatıştı ve bizi yere serdi. Şimdi bunu hızla değiştirme zamanı.

Tek gerçek, izolasyon. Virüsün bulaşma zinciri, ancak izolasyonla kırılabilir ve virüs öldürülebilir. İtalya 3 Nisan’a kadar karantinayı sürdürecek. Evet, 3 Nisan İtalyanlar için virüs açısından bir hızla düşüş, dönüş tarihi olabilir. Duruma bakacaklar ve yeni kararlarını açıklayacaklar.

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İtalya’da virüsün yayılma olanağı kesilir ve virüs öldürülebilir. Evet, bu mümkün, ama ancak sert önlemler ve kesin kurallara uyulması halinde.

Biz arkadan gidiyoruz. Adam umreden dönüyor, ziyafet veriyor, herkesi davet ediyor, millet koşuyor, kucaklaşmalar gırla. Umre ziyareti kişinin çevresinde toplumsal itibarını, unvanını, saygınlığını bir üst basamağa tırmandırmak için de.

Şimdi soru, bu itibarı gerçekleştirmek mi önemli, virüsün bulaşması mı?

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Orhan Bursalı’nın yazısı

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