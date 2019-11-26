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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Ülkedeki sıkıntı ayyuka çıkmışken, iktidar tartışmayı CHP’nin üzerine yıkıyor

Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntı ayyuka çıkmışken, iktidar kullanışlı elemanlarıyla tartışmayı CHP’nin üzerine yıkıyor.

İktidar elemanları da tabii ki tartışıyor. Amaç, bu CHP’den adam olmaz, CHP yönetiminden ise hiç, dedirtmek.

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Kumpaslar olacak. Ortaya çıktığında, bu salvoları CHP iyi yönetebiliyor mu, sorun burada. Olayı düşünün ve soğukkanlı davranın. Ama yönetemiyor. Bir amaç da olayı parti içi tartışmalara çekişmelere çekmekse, CHP’yi kapıştırmaksa vallahi operasyon başarılı. Herkes üzerine atlamaya hazır. Atlanılan yer ise bir batak olabilir sadece..

Aferin lan T.A., görevini yerine getirdin.

Üstüne üstlük, kendini tartıştırmıyorsun, avladığın Rahmi Turan’ı aslanların kafesine attın, batan amiral gemisi ve daha bir sürüsü seni değil de onu yiyip duruyor. Sen lazımsın, çünkü iktidarın adamı olarak bir kenarda tutulmalısın.

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Orhan Bursalı’nın yazısı

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