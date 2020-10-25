Orhan Bursalı: Türkiye tarihinde eğitimde en büyük geri dönüşümü mü hazırlıyorlar?

Kendi hikâyelerini de yazıyorlarmış, yazacaklarmış ve Cumhurbaşkanı da “Gerçek iktidar olan fikri iktidarımızı kuramadık” dediğine göre, acaba ne kuracaklar sorusu asılı kalıyor ve herkes bir yanıt veriyor geçmişlerine bakarak.

Yeni gökkubbenin altında yeni ve bildikleri hiçbir şey yok. Eski dinci sağcı, tarikatçı, ilkelliklerle bezeli masalları bize/topluma bu kez tam bir totaliter eğitim mühendisliği ile dayatacaklar.

Reklam

Eğitimde şimdiye kadar eksik bıraktıklarını düşündükleri açık/gedikleri topyekûn kapatarak.

Bilimsel eğitim mi dediniz?

Toplumu geleceği hazırlamak, üretken kılmak mı dertleri…

Reklam

Boş verin bunları, Türkiye tarihinde eğitimde en büyük geri dönüşümü mü hazırlıyorlar?

Orhan Bursalı’nın yazısı