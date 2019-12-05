Orhan Bursalı: Türkiye cinsiyet eşitliğinde 140 ülke arasında 130’uncu sırada

Kadın cinayetleri salgın gibi arttığına göre, devletin sistemi çalışmıyor.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı’nın 2018 raporlarına bakıyorum. 15 yılda cinayetler dehşet artmış: yüzde 429.

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Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu’nda, Türkiye’de 2003’te öldürülen kadın sayısı 83 gözüküyor. 2018’de ise 439!

Nedenine bakınca net fotoğraf gözüküyor: Türkiye cinsiyet eşitliği veya eşitsizliğinde 140 ülke arasında 130. sırada.

17 yıldır bu ülkeyi kimler, hangi anlayışlar yönetiyor? Acaba şöyle geri dönüp hem uygulamaların hem de aynada yüzlerine bakarlar mı?

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Sadece cinayetlerden bahsediyoruz, her türlü darpa, tecavüze, ağır hakarete uğrayan kadınlar?

Televizyon dizilerinde kadınlara şiddet sahneleri tüm senaryolardan kesinlikle kaldırılmalıdır.

Orhan Bursalı’nın yazısı