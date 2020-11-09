Orhan Bursalı: Toplumlarını hasta eden liderlerin geleceği olabileceğini düşünen var mı?

Trumpçılık mikrobu, Amerika’da ekilmiştir ve öyle kolay kolay da yok edilmesi beklenmemelidir, çünkü bu mikrop siyasidir.

Bu nedenle ‘iyileşme zamanı’ sloganı, sadece Amerikan toplumu için değil, Trump’ın zehirli siyasi ideolojik iktidarını, toplumu bölmeyi ve birbirine düşürmeyi bir iktidar politikası olarak benimseyen dünyadaki tüm otokrat liderler ve böldüğü toplumlar için büyük bir ihtiyaçtır.

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Sadece toplumların değil, aslında tüm dünyanın, tüm çevrenin, tüm doğanın, tüm toplumsal ve ekonomik politkaların iyileştirilmeye ihtiyacı vardır.

Toplumlarını hasta eden liderlerin bir gelecekleri olabileceğini düşünen var mı?

Orhan Bursalı’nın yazısı