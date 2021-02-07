Orhan Bursalı: Tam anlamıyla ülke bilimini topa tutmak bu

Bu ülkenin yöneticisine nefret ve kin egemen olamaz. Hele öğrencilere terörist demesi bile başlı başına istifa konusu olur normal ülkelerde.

Bir yandan ülkede bilimi geliştirmek için programlar açacaksınız, diğer yandan ise ülkeye gelenler arasında zikrettiğiniz birkaç üstün bilim adamı düzeyinde ve büyük çoğunluğunun da üzerinde bilim insanı olan Prof. Dr. Ayşe Buğra’ya ise “Soros’un adeta temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde Boğaziçi içinde provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır” diyeceksiniz.

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Ülkemizin mutlaka el üstünde tutulması ve desteklenmesi gereken bir güzide bilim insanımıza üstelik “provokatör” denmesini kimse hazmedemez. Bu, Türkiye’de bilimin, gerçek ve üstün bilim insanlarının kuyusunu kazmaktır. Tam anlamıyla ülke bilimini, evrensel bilimi topa tutmaktır bu.

Orhan Bursalı’nın yazısı