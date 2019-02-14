Orhan Bursalı: Suriye’ye giremiyoruz, ucuza patlıcan verelim

Adeta canlı yayın gibi izledik: “Komutanların kulakları Ankara’dan gelecek emirde, bir gece ansızın girebiliriz…” Oysa ABD ve Rusya izin vermeden, onların onayı olmadan böyle büyük bir operasyon yapılabilir miydi, sorusu hep gündemdeydi.

Ekonomik kriz patlamış, yerel seçimlere gidiyoruz, iktidara oy verenlerin bir kısmında bıkkınlık var, seçmeni oyalamak lazım…

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İzin vermediler tabii ki. Rusya, Şam ile işbirliğinin kapısını gösterdi, ABD’nin yanıtları belli.

Bu kez pahalılık gündemin, tartışmanın ön planına geçince, patlıcanın, domatesin, hıyarın fiyatını nasıl indiririz şovu tezgâhlandı.

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Orhan Bursalı’nın yazısı