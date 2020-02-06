Orhan Bursalı: Suriye’nin bir kısmında vesayet rejimi kurarak, Atatürk ve arkadaşlarını aşmak istiyor

Suriye’nin bir kısmında vesayet rejimi kurarak, aslında Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Atatürk ve arkadaşlarını aşmak istiyor. Yeni Türkiye’nin kendileri için baş anlamı bu.

Tüm bunlar için Suriye parçalanmış kalmalı!

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Bu nedenle, İdlib’de Suriye ile yaşanan çatışmanın ardından Batı’yı ve ABD’yi yardıma ve desteğe çağırıyorlar!

Çünkü Suriye’yi parçalayacak olan ana güç Amerikan emperyalistleri. Bu konuda muazzam deneyim sahibidirler.

Amerikan emperyalistleri işbirliği çağrısına olumlu yanıt da verdi!

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ABD’yi yardıma çağırırken, aslında Rusya ile savaşa da çağırdıklarını biliyorlardı.

Bu politika Türkiye’nin yararına değil büyük zararına bir politika.. Milli bir politika asla olamaz.

Ne Şam, ne Rusya ne de İran, Suriye’nin parçalanmışlığını kabul eder. Bir adım durur, bir adım atar, eninde sonunda ülkesini kurtarır.

Orhan Bursalı’nın yazısı