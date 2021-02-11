Orhan Bursalı: Size Ay hayali verelim; bunu kimse yemez, buradan iktidara oy ekmeği çıkmaz

AKP, 2023 sonunda Ay’a ineceğiz diyerek 2023 büyük seçimlerine yatırım yapıyor.

Ne yaparlar? Tamamen yabancı taşeronları büyük paralarla harekete geçirerek Ay üzerine bir ‘Anadolu taşı’ atarlar! Bizim bayrağımızı da kullanarak.

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Bu Ay’a gidiş mi olur?

Ay yolculuğu ciddi bir bilim programıdır. Siyasi propaganda aracı değil, monolit kayalar, uzay giysileri armaları vb. tamamen reklama yönelik siyasi propaganda.

Ama bu bir seçim yatırımı, bunun bir oy karşılığı olabilir mi?

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Ülkenin haline bakın, işsizlik ve yoksullaşmaya, iflaslara, yatırımsızlıklara, inanılmaz yüksek faizlere, para gelsin diye sıcak dolara ödenen dünyanın faizlerine… tarihinde hiç böyle büyük bir düşüş yaşamamıştı ülke.

İş veremiyoruz, para veremiyoruz, size Ay hayali verelim!

Bunu kimse yemez. Buradan iktidara oy ekmeği çıkmaz.

Orhan Bursalı’nın yazısı