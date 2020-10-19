Orhan Bursalı: Seçmen bir iktidar odağı görmek istiyor

Millet İttifakı konusunu şimdiden ön planda tutmak, yanlış bir parti politikası. Bu bilgi var zaten ellerinde. Muhalefetteki her partinin de masasının üzerinde duruyor. Konuşulacak zaman seçimlere az zaman kala. Bu bakımdan bu konu üzerinde yapılanların hepsi gevezeliktir; durmadan öne süren ve tartışılmasını isteyen, iktidarın köşe yazarlarıdır, hiçbiri gerçek sorunlarla uğraşmaz, üstlendikleri görev gündemi sürekli manipülasyondur.

Bence CHP de zamansız işlerin kendisine enerji kaybettireceğini görmeli.

Reklam

Gelelim olayın bamteline ve tekrarlayalım: CHP kendi gücünü inşa etmekten uzak demiştim.

Seçmen bir iktidar odağı görmek istiyor.

Millet İttifakı somut bir iktidar odağı olmaktan uzaktır. Seçmen buna bir ‘çorba’ gözüyle bakabilir.

Reklam

Seçmene, kendi politikalarına güveni, güçlü bir seçeneği, güçlü bir iktidar alternatifini yaratmak zorundasın.

Orhan Bursalı’nın yazısı