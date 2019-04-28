Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Seçim iptalinin yaratacağı kaosu iktidar da istemeyecek

YSK’nin Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı iptal etme ve seçimleri yenileme olasılığı var mı?

Yüzde 99 yok. Yazdım, YSK yasaya hukuka uygun davranırsa, hükümetçe başına bir şey gelmez. Bu konuda rahat olsun kurul üyeleri. AKP ve liderleri kaybettiklerini biliyorlar. Bunu da kabul etmiş durumdalar, her ne kadar kabul etmemiş görüntüsü verseler de. 

Reklam

Yüzde 1 olasılık işin içine hurufilerin karışmasıdır. Ancak böyle bir durumun yaratacağı toplumsal ve ekonomik kaosu bence iktidar bile istemeyecektir.

Orhan Bursalı’nın yazısı

SON HABERLER

Erdoğan: Ankara ve İstanbul’u nasıl kaybettiğimizi değerlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, lideri olduğu AKP’nin Kızılcahamam kampının açılışındaki konuşmasında, ilçelerinde ve belediye meclislerinde ezici çoğunluk elde ettikleri İstanbul ve Ankara’da büyük şehir belediye başkanlığını nasıl kaybettiklerini değerlendireceklerini söyledi.

Rapor: Üniversite sınavında sayısalda en düşük ortalamalara ulaşıldı

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan 2018 eğitim değerlendirme raporuna göre, üniversite giriş sınavlarında yer alan testlerin herhangi birinden Türkiye genelinde yüzde 50 başarı yakalanamazken, özellikle sayısal alanında bugüne kadarki en düşük ortalamalara ulaşıldı.

Bilinmeyenin ardında ne var?

Kafes kitabıyla ünlenmiş Josh Malerman, gerilim edebiyatına yaptığı katkılara küçük bir ara verip ‘Teftiş’te daha önce denenmemiş bir şey yapıyor ve ortaya insanın en merak ettiği sorulardan birini atıyor: Herkes üstün zekâlı olabilir mi?

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...