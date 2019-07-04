Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Savcılar Çorlu gibi kazalarda sorumlu ararken ‘yukarı’ya bakmaz

En son Çorlu’da, büyük büyük devlet adamlarının ihmalkârlığı ile olan kazada 7’si çocuk 24 yurttaşımız öldü, 318 kişi de yaralandı. 

Devletin yaptığı üstünü örtmeye çalışmak oldu. Yok öyleydi, yok böyleydi, yok bilemezdik, yok iki makinistin suçu… Ve tabii ki hiçbir yöneticinin suçu yok! 

Reklam

Vatandaş devletin işlettiği trene biniyor, 5 vagon devriliyor ve ray-yol kontrolleri yapılmıyor. Ama suçu yok. 

Ama bu kez Çorlu kazasında ölenlerin yakınları, yaralılar ve yakınları işin peşini bırakmıyor ve hesap soruyor…

Savcılar genellikle bu gibi kazalarda sorumlu ararken asla ‘yukarıya’ bakmaz. TCDD yönetimi, İçişleri Bakanlığı, hatta Adalet Bakanlığı, hatta Cumhurbaşkanı veya Başbakan veya Bakan hiç akla gelmez. Bu kazada, olayda payı nedir araştırmaz. 

Reklam

Orhan Bursalı’nın yazısı

SON HABERLER

Putin nükleer silah anlaşması INF’yi askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah yarışını kontrol altında tutmak için ‘Soğuk Savaş’tan bu yana yürürlükte olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Konu Meclis’te: Ağrı’da polis, belediye başkanlarını ters kelepçeleyip copladı

Ağrı’nın Diyadin Belediyesi’nde 31 Mart yerel seçimleriyle belediye başkanı olan Betül Yaşar ve eş belediye başkanı Evren Demir, belediye makam şöförünün polisler tarafından taciz edilmesine müdahale edince, ters kelepçelenip yüzüstü yere yatırıldı, ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldı. Evren kafasına copla vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, Yaşar’ın da eline copla vuruldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...