Orhan Bursalı: Savcılar Çorlu gibi kazalarda sorumlu ararken ‘yukarı’ya bakmaz

En son Çorlu’da, büyük büyük devlet adamlarının ihmalkârlığı ile olan kazada 7’si çocuk 24 yurttaşımız öldü, 318 kişi de yaralandı.

Devletin yaptığı üstünü örtmeye çalışmak oldu. Yok öyleydi, yok böyleydi, yok bilemezdik, yok iki makinistin suçu… Ve tabii ki hiçbir yöneticinin suçu yok!

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Vatandaş devletin işlettiği trene biniyor, 5 vagon devriliyor ve ray-yol kontrolleri yapılmıyor. Ama suçu yok.

Ama bu kez Çorlu kazasında ölenlerin yakınları, yaralılar ve yakınları işin peşini bırakmıyor ve hesap soruyor…

Savcılar genellikle bu gibi kazalarda sorumlu ararken asla ‘yukarıya’ bakmaz. TCDD yönetimi, İçişleri Bakanlığı, hatta Adalet Bakanlığı, hatta Cumhurbaşkanı veya Başbakan veya Bakan hiç akla gelmez. Bu kazada, olayda payı nedir araştırmaz.

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Orhan Bursalı’nın yazısı