Orhan Bursalı: Rus ayısını oltaya taktığınızı sandınız

Sandınız ki artık Moskova ‘bunca derin dostluktan sonra’ bizim Suriye üzerindeki emellerimizi anlayışla karşılar, Şam’ı tepelememize, Yeni Türkiye için gerekli şart olan ve üstelik bir “Osmanlı artığı”, yani “eskiden bizim” olan Suriye üzerinden pay almamıza izin verir.

Yani bir tür ‘Rus ayısını oltaya’ taktığınızı sandınız. Oysa Putin’in temel angajmanının Suriye’nin bütünlüğü üzerine olduğunu görmemek için adeta gözlerinize mil çektirdiniz.

Reklam

Şehit verdikten sonra “anlaşıldı ki Rusya Suriye’nin arkasında durmaktan vazgeçmeyecek” gibi aptal yorumlarla doldu medya.. Ve gelsin tarihsel Rus hayal kırıklıkları! Dahası “Bak Libya’da da zaten karşımızda” gevezelikleri!

Cumhurbaşkanı’ndan Rusya’nın Suriye’den ne çıkarı var, bir türlü anlamıyorum, sözlerini duyduk!

Suriye politikasını değiştirseydi, büyük dost olacaktı, değiştirmediği için Moskof!

Reklam

Orhan Bursalı’nın yazısı