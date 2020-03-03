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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Rus ayısını oltaya taktığınızı sandınız

Sandınız ki artık Moskova ‘bunca derin dostluktan sonra’ bizim Suriye üzerindeki emellerimizi anlayışla karşılar, Şam’ı tepelememize, Yeni Türkiye için gerekli şart olan ve üstelik bir “Osmanlı artığı”, yani “eskiden bizim” olan Suriye üzerinden pay almamıza izin verir.

Yani bir tür ‘Rus ayısını oltaya’ taktığınızı sandınız. Oysa Putin’in temel angajmanının Suriye’nin bütünlüğü üzerine olduğunu görmemek için adeta gözlerinize mil çektirdiniz.

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Şehit verdikten sonra “anlaşıldı ki Rusya Suriye’nin arkasında durmaktan vazgeçmeyecek” gibi aptal yorumlarla doldu medya.. Ve gelsin tarihsel Rus hayal kırıklıkları! Dahası “Bak Libya’da da zaten karşımızda” gevezelikleri!

Cumhurbaşkanı’ndan Rusya’nın Suriye’den ne çıkarı var, bir türlü anlamıyorum, sözlerini duyduk!

Suriye politikasını değiştirseydi, büyük dost olacaktı, değiştirmediği için Moskof!

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Orhan Bursalı’nın yazısı

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Kadın katillerinin yüzde 97’si erkek, yüzde 50’si ilkokul mezunu

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Tozluyurt, kadın cinayetlerinin hızla artan bir eğilim gösterdiğine işaret ederek “2018’de öldürülen kadın sayısı 440, 2019’da 474. Sadece ocak ayında 27 kadın öldürüldü. Katillerin yüzde 97’si erkek ve yüzde 50’si ise ilkokul mezunu” dedi.

BM: Rusya ve Türkiye Suriye’de savaş suçu işlemiş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmacıları, Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarında sivilleri öldürdüğünü, Türkiye’nin desteklediği muhaliflerin de Kürt bölgelerinde cinayet işlediğini ve yağmalama yaptığını öne sürerek bunun Moskova ve Ankara tarafından savaş suçu işlendiği anlamına gelebileceğini savundu.

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