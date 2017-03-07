Orhan Bursalı: RTE’nin, biner uçağa giderim açıklaması yeni bir ‘One Minute’ yaratma gösterisine denk

RTE’nin, biner uçağa giderim açıklaması (bu arada kankası evetçi parti lideri ben de gelirim demez mi!) yeni bir “One Minute” yaratma gösterisine denk gelir.

One Minute’un vardığı sonuç, İsrail’le sarmaş dolaş politikasına geri dönüştür. Gerçek hayata avdet yani!

Binip uçağa Almanya’nın kapısına dayanmak da boş bir gösteridir. Ama evet oylarının bir türlü garantilenemediği bu günlerde, Erdoğan ve kankası Bahçeli’nin siyasi gelecekleri açısından şiddetle içi boş ama milliyetçiliği körükleyecek ve evet oylarını iktidarın çevresinde toplayacak bu tarz olaylara ihtiyaçları vardır. Hele Almanya’yı Nazilere benzetmesi, aslı astarı olmayan ama gerilimi tırmandırmayı amaçlayan boş bir demeçtir.

İktidarın bu girişimi, bu tür olaylardan biridir.

Bunu yapabilirler mi bilemem, ama “milliyetçiliği, korkuyu, endişeyi” körükleyecek olaylar beklentisi içinde olmalı Türkiye…

Seçmen artık bu kadarını yutar mı bilmiyoruz.

Orhan Bursalı’nın yazısı