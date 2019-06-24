Orhan Bursalı: Rahat bırakılırsa İmamoğlu oyunu yüzde 60-70’lere çıkarır

Ekrem Bey’in izlediğim Üsküdar mitinginde genç erkekler, kızlar, başı örtülüler, türbanlılar çok sayıda göze çarpıyordu.

Ekrem Bey, oy oranını çok artırdı. Nedeni sadece mağdur edilmesi değil, iktidarın seçim zorbalığı değil, seçmenin vicdanını harekete geçirmesi değil… Henüz yeterince tanımadıkları için oy vermeyen seçmenlerin yeni seçim sürecini çok iyi yöneten Ekrem Bey’e yönelmesidir de.

Bu açıdan Ekrem Bey eğer rahat bırakılırsa iktidar tarafından, dönemi sonunda oy oranını yüzde 60-70’lere çıkarması olasıdır. İstanbul, iktidarın soygunundan arınacaktır.

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Orhan Bursalı’nın yazısı