Orhan Bursalı: Pelikancılar şimdilik ikinci bir emre kadar kuyrukları kıstı

İktidar içinde ‘kanat savaşları’nın yeni hedefi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dişli çıktı. ‘Pelikancı’ adıyla matuf, iktidar içinde bir grubun adına ‘silahşörlük’ yapanlar, şimdilik ikinci bir emre kadar kuyrukları kıstılar. Daha önce eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü yıpratmışlar; sonra da Ahmet Davutoğlu’nu henüz Başbakan ve parti başkanıyken top ateşine tutmuşlardı. Sonuç, Davutoğlu tepetaklak görevlerinden olmuştu. Gelinen nokta, Davutoğlu’nun partiden atılmadan ayrılması olmuştu.

Konumuz yine yargı ve hukuk aslında, ama bu siyasi olayın hukuk veya yargıyla ne ilişkisi var diyeceksiniz. Bir iç çatışma ve tasfiye, değil mi?!

Evet, esasında ve görünüşte öyle.

Siyasi defter dürme girişimleri kendi içlerinde böylesine amansız sürüyorsa, iktidarlarının rakiplerine neler yapmazlar..

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Orhan Bursalı’nın yazısı