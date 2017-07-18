Orhan Bursalı: Öyle gözüküyor ki iktidar sert bir ‘çatışmacı çizgi’ izleyecek

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Öyle gözüküyor ki iktidar sert bir “çatışmacı çizgi” izleyecek.

Bunu, 7 Haziran 2015 seçim sonuçlarından sonra (Yüzde 41’in altı) izlenen politikaya benzetebiliriz. O zaman daha çok PKK, Hendekler savaşı, HDP başroldeydi. Barış süreci karşılıklı bitirilmişti. Millet bu hedeflere yoğunlaştırılmıştı ve bu politikanın sonucu da devşirilmişti: Yüzde 49’un üstü bir oy.

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Şimdi ise 7 Haziran seçimi sonuçlarına benzer bir durum var. Önümüzdeki 19 ayda durumun AKP lehine dönüşeceğine ilişkin iktidar için umutlu bir durum gözükmüyor.

AKP’ye oy verenlerde dökülmenin sürmesi devam edebilir.

Bu durumlarda geçmişte “test edilmiş” strateji “kamplaşma”, “gerginlik”tir.

Bunun, AKP çevresinde seçmen kitlesini istikrarlılaştıracağına inanıyorlar (konsolidasyon).

Orhan Bursalı’nın yazısı