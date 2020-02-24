Orhan Bursalı: Nedir bu? Kirli bir ‘paylaşım savaşı’ mı?

PYD’nin Suriye’nin merkezi otoritesine kesin bağlanması için..

Suriye sınırımız boyunca ülkemize yönelik teröre faaliyetlerinin sızmasını, Şam’ın belki de birlikte kontrolünü istemek için.

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Suriye’de yaşayan tüm etnisite ve dini grupların barış içinde yaşamalarını sağlamaya yönelik bir demokratik anayasa yapılmasını desteklemek için.

En sonunda Suriyeliler karar verecektir kendi kaderlerine..

Biz onlara sadece yardımcı olmalıyız.

Yoksa ‘masadan pay almak‘ için sahada bulunma düşüncesinin çağımızda bir karşılığı yoktur ve olmamalıdır.

Nedir bu? Kirli bir ‘paylaşım savaşı‘ mı?

Orhan Bursalı’nın yazısı