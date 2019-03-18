Orhan Bursalı: Neden Hürriyet Grubu böylesine çarpıtma ihtiyacı duydu diye sormak abesle iştigal olur

Dün Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun Hürriyet ve CNNTürk’ü kınayan ve eleştiren açıklamasını görünce, konuya buradan girmek için iyi bir bahane oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin(*) gereksiz ve gayet kötüye kullanılabilecek açıklamasını (Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da seçilirlerse bilecekler ki HDP’lilerin oyları ile seçildiler, Kürtleri yok sayarak siyaset yapamazlar..) hürriyet.com.tr, Posta, CNNTürk şöyle duyurdu: “HDP Eş Genel Başkanı Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul ve Ankara’yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek.”

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Neden Hürriyet Grubu böylesine çarpıtma ihtiyacı duydu diye sormak abesle iştigal olur. Okur temsilcilerini de gazeteden attıklarına göre, onlara yahu ne yapıyorsunuz diyecek kimse de kalmadı grupta.

Yazık! AKP/ MHP ortaklığı seçim kampanyalarını, muhalefet terörle ittifak yapıyor, ülke bir beka meselesi içinde, hainlere oy vermeyin… gibi absürd bir önerme üzerinden yürütüyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı