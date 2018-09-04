Orhan Bursalı: Neden Cumhuriyet’te ve neden bir kesimde Altan’larla bu fikir dayanışması var?

Ahmet Altan’ın bazı kitaplarını merakla okumuş bir insanım. Adil yargılanmıyor olmaları, uğradıkları adli haksızlıklar şüphesiz ki rahatsızlık verici. Tıpkı benzeri diğer yurttaşlara yapılan haksızlıklar gibi. Tıpkı, kendi zamanlarında sahtekârlıklarla defteri dürülenlere yapılan büyük haksızlıklar gibi…

Altan serbest bırakılmalı, yargılanmaları adil bir şekilde dışarıdan sürdürülmeli. Bu tamamen ayrı bir konu. Öykü mü yazı mı yayımlayacaklar, bu özgürlüklerinin önünde duran kimse yok. Bunca gazete ve internet sitesi var, olmadı blog açar yayınlar… Kitapçılar var basacak…

Mesele, neden Cumhuriyet’te?

Ve neden bir kesimde Altan’larla bu fikir dayanışması var?

Bunun köklerine gidersek, Ahmet Altan’ın FETÖ çetesinin kurduğu Taraf gazetesindeki yayınıyla hâlâ fikir birliği içinde olmak yatıyor.

O zamanki Cemaatin, şimdiki FETÖ çetesinin Ergenekon, Balyoz ve Odatv vb. polis ve yargı operasyonlarıyla da bu fikir birliği vardı. Daha sonra gazetenin başına getirilen Can Dündar da bu fikir birliğinin ortaklarından biriydi.

Ve bu operasyonel fikir birliğinin en büyük ortağı, destekçisi ise AKP iktidarıydı.

İttifakın büyüklüğünü ve gücünü görüyor musunuz?

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Orhan Bursalı’nın yazısı