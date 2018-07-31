Orhan Bursalı: Muhalefet geri çekilmeli, millet ekseninde yeniden yapılanmalıdır

Devlet, bildiğimiz biçimiyle yoktur.

İlçelere kadar Cumhurbaşkanı egemendir ve yöneticidir. Kaymakamlar ve valiler de uygulayıcıları. Başkanlık sistemi Cumhurbaşkanı’na devletle ilgili her şeyi yeniden düzenleme hakkını verdikten sonra, devlet tam bir totaliter birim olarak yeniden kuruldu.

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Bu sistem, totaliter medyası ile birlikte milleti – seçmeni de iktidar yanında konumlandırmaya odaklı. Yani “RTE – Devlet – Millet” bütünleşikliğinden bahsediyorum. Bu aynı zamanda “modern padişahlık” sistemidir. Milleti “modern kullar” yapmayı içerir. İnşa edilen totaliter yapılar genellikle bunu hedefler.

Yeni durum budur. Siyaset, millet – seçmen ekseninde sürdürülecek bir mücadeleye dönüşmüştür.

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Bu bakımdan muhalefet, Meclis’ten mümkün olduğunda az güç bulundurmalı, epey geri çekilmeli ve “millet ekseninde” yeniden yapılanmalıdır.

Orhan Bursalı’nın yazısı