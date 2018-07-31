Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Muhalefet geri çekilmeli, millet ekseninde yeniden yapılanmalıdır

 

Devlet, bildiğimiz biçimiyle yoktur.

İlçelere kadar Cumhurbaşkanı egemendir ve yöneticidir. Kaymakamlar ve valiler de uygulayıcıları. Başkanlık sistemi Cumhurbaşkanı’na devletle ilgili her şeyi yeniden düzenleme hakkını verdikten sonra, devlet tam bir totaliter birim olarak yeniden kuruldu.

Reklam

Bu sistem, totaliter medyası ile birlikte milleti – seçmeni de iktidar yanında konumlandırmaya odaklı. Yani “RTE – Devlet – Millet” bütünleşikliğinden bahsediyorum. Bu aynı zamanda “modern padişahlık” sistemidir. Milleti “modern kullar” yapmayı içerir. İnşa edilen totaliter yapılar genellikle bunu hedefler.

Yeni durum budur. Siyaset, millet – seçmen ekseninde sürdürülecek bir mücadeleye dönüşmüştür.

Reklam

Bu bakımdan muhalefet, Meclis’ten mümkün olduğunda az güç bulundurmalı, epey geri çekilmeli ve “millet ekseninde” yeniden yapılanmalıdır.

Orhan Bursalı’nın yazısı


SON HABERLER

Erdoğan ‘Oktar-FETÖ benzerliği’ kurdu: Ahlaksız bir tip

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklanan Adnan Oktar hakkında ‘FETÖ’ benzerliği’ kurarak ilk kez konuştu: “Çok ahlaksız bir tipti. Son zamanlarda gündeme düşen kişi var ya, o kişi gibi biri… Ahlaki yönden zaafları olan bir tip…”

Prof. Yüksel Taşkın: AKP hürriyetsiz bir İslam yarattı; İran’daki gibi püskürecek

AKP, Haziran 2015 seçimlerine kıyasla oy kaybetmiş olsa da, parti içi karışıklıkları yaşayan taraf muhalefet oldu. KHK ile Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen siyaset bilimci Prof. Yüksel Taşkın ile CHP ve İYİ Parti’deki tartışmaları, Türkiye siyasetinde bir merkez partiye ihtiyaç olup olmadığını ve yeni sistemin neler getireceğini konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...