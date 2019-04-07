Orhan Bursalı: MHP AKP seçmenini kendine çekti

Seçimin iktidar açısından en ilginç yönü, Cumhur İttifakı’ndaki oy devşirmesiydi. MHP adeta AKP seçmenini çok önemli ölçüde kendine çekti. Hem ittifak bölgelerinde oylarını kemirdi hem de belediyelerini kaptı. Her ne kadar iki partinin oyları toplamda yüzde 51’i buluyorsa da, bu toplamın, iki partinin ayrı girdikleri ve ittifak yaptıkları seçimlerdeki oy oranlarının toplamından aşağı doğru yöneldiği de bir gerçek.

Biliyorsunuz, Bahçeli, Af ve Öğrenci Andı meselesinde AKP ile kapışmış ve birbirine rest çekmişlerdi: RTE “Uzatmanın âlemi yok” derken, Bahçeli de “Herkeskendi yoluna!” demişti. AKP’de ciddi bir grup MHP’ye oy kaptıracaklarını da belirtmişti. Sonuçta, iki parti de destek olmadan seçimlerde başarılı olamayacakları kanaatine varmış, Bahçeli dayatmalardan vazgeçmiş ve nerelerde kimin kimi destekleyeceği konusunda bir anlaşmaya varmışlardı. MHP başarıyla çıktı, AKP çok geriledi, şimdi buna bakacağız.

Orhan Bursalı’nın yazısı