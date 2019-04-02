Orhan Bursalı: Medya totaliterliğinin önemli bir kesim üzerinde işe yaramazlığı da var

Medya üzerinde kurulan totaliter yapıyı, AKP’nin önemli oy kaybını önleyen faktör olarak saydım. Fakat bunun bir de tersi var: Buna rağmen, büyük ve gelişen şehirleri kaybetmesini engelleyemedi. Demek medya totaliterliğinin önemli bir kesim üzerinde işe yaramazlığı da var.

Cumhurbaşkanı, sesimizi duyuramadık, derdimizi anlatamadık dedi.. Daha ne olsun? Bu kadar büyük medya üzerinde egemenlik kurarak seçimlere giden tek bir Batılı ülke bulamazsınız. Belki Doğulu ülke de.

Derdinizi çok iyi anlattınız ama bu kaybınızı önleyici faktör olmadı.

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Buradan “daha büyük yasaklar, daha büyük totaliterlik” gibi bir sonuç mu çıkarıyorlar acaba? Emin olun bu çöküşlerini hızlandırabilir. Umarım temelden büyük bir siyaset değişikliğini kastediyordur, mesela demokrasi, hukuk vb. gibi.

Orhan Bursalı’nın yazısı