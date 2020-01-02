Orhan Bursalı: Meclis bu tehlikeli maceraya ‘Dur’ diyebilir

Tezkere’de Cumhurbaşkanına ‘hudut, şümul (kapsam), miktar ve zaman Cumhurbaşkanınca tayin ve takdir olunacak şekilde…’ büyük ve bugüne kadar görülmemiş bir esneklikte yetki verilmesi isteniyor. Meclis kendi yetkisini doğrudan bir kişiye devretmektedir ve olabilecekler konusunda tamamen kendisini yetkisizleştirmekte ve sorumluluktan uzaklaşmaktadır.

Bu yetkiye göre Saray isterse bir orduyu bile Libya’ya gönderebilir. Asker topyekûn savaşa da sokulabilir. Kara, deniz, hava her aracı kullanabilir. Bu yetkileri, Kurtuluş Savaşı yapan Mustafa Kemal’e bile o zamanki Meclis vermemişti.. Şimdi ise Saray bir yıl boyunca istediği gibi ve Meclis’i tamamen devre dışı bırakacak olağanüstü yetkileri talep etmektedir.

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Meclis bu tehlikeli maceraya “Dur” diyebilir ve tarihe geçer.

Ve ülkeye yeni bir yıl armağanı olur!

Orhan Bursalı’nın yazısı