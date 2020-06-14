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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Maske kullanımı çoğunluk değil, takanların da yarısının çenesinde

Önümdeki grafiğe bakıyorum: Maske olmadan bulaşma ihtimali yüzde 17.4 iken, takıldığında yüzde 3.1’e kadar düşüyor. Göz koruması ise bulaşma olasılığını yüzde 16’dan yüzde 5.5’e kadar düşürüyor.

1 metreden daha az fiziksel mesafede, bulaşma olasılığı yüzde 12.8 iken, 1 metre veya daha fazla mesafede bu oranın yüzde 2.6’ya düşüyor.

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Büyükada çarşısında esnaf dahil, maske kullanımı çoğunluk değil, takanların da yarısının çenesinde.

Buradan bir sonuç çıkar mı: İnsanlar için yüzlerinin görünmesi birinci derecede önemli, sürekli takarlarsa, kendilerinin görünmez adam olduğunu düşünüyorlar!

Orhan Bursalı’nın yazısı

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