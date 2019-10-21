Orhan Bursalı: Masada güçlü olmak yeniden güçlü bir Türkiye-Suriye dostuluğundan geçer

Suriye konusunda Türkiye’nin tek meselesi, sınır boyunca güvenliğin sağlanması, ülkemize karşı oralardan terör faaliyetlerinin sona ermesidir. Masada güçlü olmanın bizim için tek gerekçesi budur. Suriye sınırlarına sahip çıkmalı, ülkemize karşı herhangi bir teröre kışkırtıcı eyleme izin vermemelidir. Ve bunun güvencesini sağlamaktır. Bunun için de güçlü bir Şam hükümetidir, yeniden ve güçlü bir Suriye-Türkiye dostluğudur.

Orhan Bursalı’nın yazısı