Orhan Bursalı: Marketler enflasyon yokmuş gibi davransın isteniyor…

Enflasyon yüzde 20’yi aşınca ve halk yoksullaşınca, marketlerden mal alamaz olmuş. Patlıcan, kabak ve biber turfanda bile değil, sera malı. Her üçünü de ilkbaharda yiyorduk. Eee kışın lüksüne fazla talep olunca fiyatı artıyor. Enerji menerji, gübresi var! Yok hayır, sebze meyve pahalılığını marketler iktidarı çökertmek için yaratıyor!

Ne olmalılar? Kahrolmalılar…

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Böylece Cumhurbaşkanı da (tek yetkili) “belediyeler silkelemeli marketleri”diyor.

Millete pahalılığın düşmanı lazım.. Seçimler geliyor.. İktidarın pahalılıkla ne ilgisi olabilir ki! Patlıcanı biberi domatesi iktidar mı satıyor!?

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Enflasyon yüzde 20’nin üzerinde, ama tüm marketler enflasyon yokmuş gibi davransın isteniyor…

Orhan Bursalı’nın yazısı