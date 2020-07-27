Orhan Bursalı: Kılıç cihatçılık gösterisi

Kılıç ile Ayasofya’da boy göstermek neyin nesi diye sormuştum dün.
Ayasofya ‘kılıç hakkı‘dır safsatasının ispatı mı?
Ayasofya işgal altında mıydı, yabancı hükümranlık mı sürüyordu orada, dış ülkelerin büyükelçilik binası mıydı?
Kılıç kuşanarak, bu basit ve sıradan histeriye yanıt verme yolunu seçti.
Kılıç, günümüz dünyasında, devletler arası ilişkilerde yeri olmayan bir savaş aracıdır.
Cihatçılık gösterisidir.
Fetihçilik alametifarikasıdır.
Kara mizah örneği olarak, fethede ede, 700 yıla yakın -padişahlara rağmen- Türklerin olan, ama Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasıyla ve ülkeyi padişahın, İngiltere’nin, Fransa’nın, İtalya’nın, Yunanistan’ın işgalinden kesin kurtaran Atatürk ve arkadaşlarının Ayasofya’sını yeniden fethediyor!