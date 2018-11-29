Orhan Bursalı: Kavala’yı sevmeyebilirsiniz ama birtakım iddialarla saldırırsanız iktidar uygulamalarına destek çıkmış olursunuz

Osman Kavala içeride bir yılı aşkın tutuklu ve neden tutuklu olduğu konusunda bilgi sahibi değil, çünkü iddianamesi yazılmadı.

Osman Kavala’nın siyasi tercihlerine karşı çıkabilirsiniz, ama hukuk, adalet, adil yargılama vb söz konusu olduğunda ne yapacaksınız?

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Kavala’yı sevmeyebilirsiniz, ama ona tıpkı iktidar ve yandaş medyasının diliyle, aslı astarı olmayan birtakım iddialarla saldırırsanız, hele kendisini savunamayacak bir durumdayken, iktidarın uygulamalarına destek çıkmış olursunuz. O zaman size yapılacak haksızlıklara karşı söyleyecek sözünüz sıfırdır.

Orhan Bursalı’nın yazısı