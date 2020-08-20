Orhan Bursalı: Kadın üzerindeki erkek şiddetini meşrulaştırmayı sürdürecekler

Önceki gün AKP’nin parti yürütme kurulunun toplantısı sonrası sözcü Çelik, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” hükümetlere ve devletlere sorumluluk yükleyen İstanbul Sözleşmesi konusunda açıklama yaptı: “(İptal) çalışmalarımız devam ediyor!”

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “üzerinde çalışmamız devam ediyor”, dediğine göre, bunu ‘kaldıralım mı kaldırmayalım mı’ anlamında söylemiyor. Sanırım cemaatlerin ve en gerici kanattan erkeklerin talepleri dikkate alınarak, sanki sözleşmeden imzalarını çekecekler ve yerine kendilerinin hazırladığı, kendi meşreplerine, cemaat liderlerinin isteklerine yanıt veren, eh kadınları da sözde koruyacaklarına ilişkin maddeleri ekleyecekleri bir tasarıyı Meclis’e sunacaklar.

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Açıklamadan anlıyoruz ki, ‘aileyi korumak’ namına, kadın üzerindeki erkek şiddetini meşrulaştırmayı sürdürecekler.

Orhan Bursalı’nın yazısı