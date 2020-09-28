Orhan Bursalı: İYİ Parti seçmeninin büyük kısmı HDP’yi şeytanlaştırma operasyonundan etkilenmez

Gelelim operasyonların ikinci hedefi İYİ Parti üzerindeki etkilerine.

Peki, İYİ Parti’nin ‘Cumhur İttifakı’na katılma olasılığı var mı? Özellikle iktidarın HDP’yi şeytanlaştırma operasyonları sonucunda?

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Bu sorunun yanıtı, İYİ Parti seçmeninde saklı.

İYİ Parti’nin seçmen kitlesinin büyük çoğunluğu aslında eski sağ partiler, daha çok mesela Anavatan’a oy verenler. Şüphesiz, MHP’den, Bahçeli yönetiminden umudunu kesmiş eski MHP seçmeni de İYİ Parti’ye destek veriyor. Ama ana kitleyi değil, azınlığı oluşturuyor. İYİ Parti’nin ana kitlesi daha liberal ve iktidardan tamamen umudunu kesmiş ve kopmuş eski seçmenler.

İktidarın bu yönde planlarının gerçekleşme olasılığı adeta sıfırdır. İYİ Parti seçmeninin büyük bir kısmı ise HDP’yi şeytanlaştırma operasyonundan etkilenmeyecektir. Yani HDP’nin Millet İttifakı’na muhtemel gönüllü desteğinden İYİ Parti seçmeni çok da etkilenmeyecektir. Üstelik meselenin özünde kötü bir iktidardan kurtulma isteği varken.

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Orhan Bursalı’nın yazısı