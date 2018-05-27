Orhan Bursalı: İÜ Rektörü, Cumhurbaşkanı’na YÖK ile birlikte kumpas mı kurdu yoksa?

Kaç gram artış yapacaksınız demokraside, hukukta, adalette, özgürlüklerde?

RTE, eminim İstanbul Üniversitesi Rektörü’nü görevden almaya hazırlanıyor. Bugün yarın rektöre, tıpkı belediye başkanlarına olduğu gibi, birer mesaj gider koltuğu boşaltması için; dahası Cumhurbaşkanı bizzat, bu ne kepazelik, o koltukta nasıl oturabilirsin, diyecektir.

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Artık bu kadar kör kör parmağım gözüne böyle bir rezalete yol açabilir mi bir rektör?

Hayır RTE buna izin veremez ve göz yumamaz. Mutlaka kulağından tutup bir kenara koyacaktır!

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Neden böyle diyorum? Daha önceki gün açıkladığı manifestosunda ve seçim bildirgesinde, bu ülkeye daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk, daha fazla özgürlük vaat eden bizzat Cumhurbaşkanı değil miydi?

Şimdi aynı Cumhurbaşkanı bizzat o koltuğa oturttuğu, üniversitenin seçmediği bir rektörün kalkıp da cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin tıp fakültesine sokulmaması için dekana talimat vermesine, üstelik YÖK’ün de alet edilerek tüm yardımcılarıyla birlikte görevden alınmasına nasıl göz yumar?

İÜ Rektörü, Cumhurbaşkanı’na YÖK ile birlikte kumpas mı kurdu yoksa?

Orhan Bursalı’nın yazısı