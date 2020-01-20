Orhan Bursalı: İstanbul, AKP’nin tüm servetini İstanbul üzerinden kurduğu ve iktidara yürüdüğü kenttir

Cumhurbaşkanı, İstanbul Belediye Başkanı iken bir Bakan’a “İstanbul’la ilgili her şeyi benimle konuşmak zorundasınız. Ben şehrin belediye başkanıyım, beni aşamazsınız” diyordu. O dönemde de bu ülkenin bir Cumhurbaşkanı vardı, başbakanı ve hükümeti vardı! Bunların hiçbiri İstanbul’u sana bırakamayız demedi…

Ama şimdi Kanal İstanbul üzerinden, İstanbul’a sahip çıkmak isteyen seçilmiş İmamoğlu’na “İstanbul’un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir” diyor, şaşırdık mı?

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İstanbul, AKP’nin tüm servetini İstanbul üzerinden kurduğu ve iktidara yürüdüğü kenttir. Bu kentin, ebedi ve ezeli dünyanın en büyük rant kaynağı olduğunu, bu rantı kentle paylaşmak yerine kendine akıtmanın neler yarattığını bilir.

Orhan Bursalı’nın yazısı