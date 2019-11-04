Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: İnsanlar iş bulamıyor, nasıl idare ediyorlar üç kuruşla derseniz…

Ama bunlara ilave olarak: Türkiye de öyle. Asgari ücretle Cumhurbaşkanlığı maaşı arasında 40 kat var! İnsanlar iş bulamıyor, nasıl idare ediyorlar üç kuruşla derseniz, en alt düzeyde!

Türkiye’yi bu ekonomik ve politik ve savaş girdabından kurtaracak bir büyük düşünce yok, sadece hamaset, ırkçılığa varan milliyetçiliğin tehlikeli tonları var. Bunu da “Kurtuluş savaşı veriyoruz” lafazanlığı ile yutturuyorlar.

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Çözüm üretemediği için iktidar, iktidarını ayakta tutabilmek için bunları pohpohluyor.

Henüz Suriye politikasında kaybedeceğimiz çok şey var, bekleyin!

Orhan Bursalı’nın yazısı

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Akşener: İstanbullu, beyefendinin şahsında parlamenter sistem için de irade koyacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi’nde İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıldönümü kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Meral Akşener, 23 Haziran seçimini ve İmamoğlu’nu kast ederek, ‘destan yazan İstanbullu’nun, beyefendinin şahsında parlamenter sisteme geçiş için de aynı iradeyi koyacağını’ söyledi.

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