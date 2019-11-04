Orhan Bursalı: İnsanlar iş bulamıyor, nasıl idare ediyorlar üç kuruşla derseniz…

Ama bunlara ilave olarak: Türkiye de öyle. Asgari ücretle Cumhurbaşkanlığı maaşı arasında 40 kat var! İnsanlar iş bulamıyor, nasıl idare ediyorlar üç kuruşla derseniz, en alt düzeyde!

Türkiye’yi bu ekonomik ve politik ve savaş girdabından kurtaracak bir büyük düşünce yok, sadece hamaset, ırkçılığa varan milliyetçiliğin tehlikeli tonları var. Bunu da “Kurtuluş savaşı veriyoruz” lafazanlığı ile yutturuyorlar.

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Çözüm üretemediği için iktidar, iktidarını ayakta tutabilmek için bunları pohpohluyor.

Henüz Suriye politikasında kaybedeceğimiz çok şey var, bekleyin!

Orhan Bursalı’nın yazısı