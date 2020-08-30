Orhan Bursalı: İlk Meclis’teki gerici güçlerle bugün 30 Ağustos’u yasaklamaya kalkışan, padişahçılar arasında, önemli paralellik var

İlk Meclis’teki bu padişahçı ve hilafetçi gerici güçlerle bugün 30 Ağustos’u yasaklamaya kalkışan, padişahçı ve hilafetçi güçler arasında, önemli tarihsel paralellikler, ideolojik birliktelikler vardır.

Keşke Yunanlar kazansaydı diyen ve Atatürk’e saldıran işbirlikçi satılmış şarlatanlara gösterilen büyük sevgi ve saygı, bu bağın da çok büyük işaretlerinden biridir.

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Türkiye millet olarak nereye yürüyor, bunlar nereye!

İyi ki Sevr oldu! Büyük Zaferi, Kurtuluş’u hızlandırdı!

Birilerini tarihin çöplüğüne attı, tarihsel büyük gerçekçi güçleri de geleceğe taşıdı.

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Bugün o döneme baktığınızda, Sevr sonrasının kaçınılmaz olarak Büyük Zafer ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla sonuçlanacağı belliydi diyebiliriz.

Tarihsel kesinlik sadece budur.

Çünkü Atatürk vardı. Ve ona inanan arkadaşları ve Anadolu…

Orhan Bursalı’nın yazısı