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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: İktidarın ‘ümmeti’ hayalidir

İktidarın bundan sonra ülkeyi yönetmesi giderek zorlaşacak. Yeni bir siyasi tablo ile karşı karşıya kalıyoruz ve iflas eden AKP iktidarından önemli üstelik panik kaçışı başlıyor. Gül ve Babacan sonbaharda partilerini resmen açıklayacaklar…

Ümmet zaten geçen seçimlerde Cumhurbaşkanı’nın partisinden kaçmaya başlamıştı. Farkında değiller. 31 Mart’ta yüzde 36.5’e, 23 Haziran’da da 32’lere doğru yol alıyordu, yani yüzde 42’lerde iken yüzde 10’u kendilerini Cumhurbaşkanı’nın teknesinden dışarıya attılar. 

Demek aslında ‘ümmet cephesi’nde yoğun bir bölünme var ve bu bölünmeyi de bizzat AKP iktidarının bizzat kendisi yarattı. Bu durum, milletin kendisini asla bir ümmet cephesinde görmediğinin bir kanıtıdır. İktidarın ‘ümmeti’ hayalidir. Kısa bir süre için yarattığı ve karşılığı olmayan bir hayal. Kendisini biz milletiz olarak görüyor.

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Orhan Bursalı’nın yazısı

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