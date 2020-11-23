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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: İktidarı için damadını harcamış bir lider MHP’yi mi harcamayacak?!

Cumhurbaşkanı iktidarı için en yakınını, damadını harcamış bir lider. MHP’yi mi harcamayacak?! Veya MHP, zamanı ve anı gelince Erdoğan’ı mı harcamayacak ve 2014 politikasına geri dönmeyecek..

RTE’nin dünkü konuşması, MHP’yi ve kendi içinde taraftarlarını ve bir kısım seçmenini sakinleştirme konuşması gibi geldi bana.

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Batı’ya açılma, adalet ve demokrasi reformu gibi konuların içeriklerini açıklayacak olan Arınç değil, gerekirse bizzat kendisi olduğunu belirtiyor; hele bu açıklamaların neredeyse RTE talimatıyla yapıldığına ilişkin yorumlar sökün edince, Arınç “zılgıtı yedi”.

Yaygın kanaat, RTE’nin bahsettiği reformlara inanmadığı ve Batı’yı, yatırımcıyı, ekonomiyi, milleti oyalama için bunları dile getirdiği.

Bir de bu reformların içeriği konusunda zerre bilgi yok. Ne kastediliyor?

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Ama ortada tek gerçek var: 2.5 yıla kalmadan, ekonomiyi ayağa kaldırmak ve “İşte başarırsa yine Erdoğan başarır, demedik mi” söylemlerine haklılık kazandırmak.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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