Orhan Bursalı: İktidarda adeta MHP var!

MHP’lilerde dış politikayı başarılı bulanların oranı füze gibi tırmanıyor: Geçen yıl yüzde 20’den bu yıl 45.4’e…

Suriye politikasını başarılı bulanlarda da 8 puanlık düşüş var.

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Zaten MHP, AKP’li seçmenden çok daha fazla kendisini iktidarda hissediyor. Partisinden daha çok AKP’li! En çok oy vereceği ikinci parti de AKP. Demek, devlet ile MHP seçmeni arasındaki ilişkiler, alışveriş oldukça yoğun. Yabancı ülkelerde asker bulundurma politikasını desteklemeyenlerde önemli artış var. Destekleyenler yüzde 39’un altına düşmüş.

Orhan Bursalı’nın yazısı