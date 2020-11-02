Orhan Bursalı: İktidar ‘vesayetçi zihniyet’in afetlere dayanıksız yapılarını 50-100 milyara satın aldı

İmar barışından ne kadar para toplandı? Ulaşamadım. 25-50-100 milyar lira arası rakamlar dolaşıyor.

Biliyorsunuz önceki gün Cumhurbaşkanı “Vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır” demişti. Diyelim ki doğru, ama Cumhurbaşkanı iktidarı bu ‘vesayetçi zihniyet’in afetlere dayanıksız yapılarını 50-100 milyara satın almış, devralmış oluyor.

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Yani kaçak yanlış imar yasalarına aykırı ne kadar yapı varsa, hepsi iktidarın üzerine devroldu. Her affedilmiş yapının felaketle yerle bir olmasının, can ve mal kaybının tüm bedeli günahı sorumluluğu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin omuzlarının üzerinde.

Gözü sadece rant ve para gören bir iktidar için bunun bir önemi var mı?

Yok. Felaket olursa Allah’ın işi olur çıkar.

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Orhan Bursalı’nın yazısı