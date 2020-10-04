Orhan Bursalı: İktidar ‘işime nasıl geliyorsa size öyle göstereceğim’ politikasını korona vakalarında da kanıtladı

Durumu kötü gösteren verileri veya kalemleri ne sihirdir ne keramet diyerek hesaptan çıkarma..

Hatta olmayanı olmuş veya oluyor gibi gösterme.. Bunları özellikle ekonomi açıklamalarından biliyorduk.

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İktidar “işime nasıl geliyorsa size öyle göstereceğim” politikasını korona vakalarında da kanıtladı.

İlk devrede, “korona ile en iyi mücadele eden iktidar ve ülke biziz” cümlesi hemen her konuşmada bir siyasi kazanç oldu. Yandaşlar ve oydaşlar inandı. Amaç da buydu. Derken bu savaşta da dünyanın en başarılı ülkesi olduğumuzu ilan ettik.

Öyle olmadığını, verileri sakladıklarını veya vaka saptamalarında standartlara uyulmadığını yazıp çize çize bugüne geldik.

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Orhan Bursalı’nın yazısı