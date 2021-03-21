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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: İktidar için her şey mubah dönemine giriyoruz

Ben buna muhafazakârlığın inşası demeyeceğim, ülke tarihinin en büyük gerici cephesinin inşasını seyrediyoruz. Cumhuriyet düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı, kuruluş ve Kurtuluş Savaşı düşmanlarıyla kol kolalık, aslında kendilerinin de varoluşu anlamına gelecek laiklik düşmanlığı…

Demirel’in MHP ile Milliyetçi Cephe’sine rahmet okutabilir bu cephe!

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Bundan sonra izleyeceğimiz, bu büyük gerici cepheyi güçlendirecek ve toplumu iyice gerecek politikaların birbiri ardına gelmesidir.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshi, şüphesiz ki gerici cephenin çimentosudur.

Bundan sonraki adımlar daha sert, daha kamplaştırıcı, daha ötekileştirici olacak.

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Bu adımları belirleyecek olan, “iktidarı asla kaybetmemek, vermemek” stratejisidir.

Bu amaçla, ne gerekirse göze alınacağını bilmem söylemeye gerek var mı?

Önümüzdeki iki yıl bunları yaşayarak göreceğiz. Hayallerinizi serbest bırakın! İktidar için her şey mubah dönemine giriyoruz. 

Orhan Bursalı’nın yazısı

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