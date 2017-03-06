Orhan Bursalı: İktidar, baskıcı tutumuyla Almanya’nın ve Batı’nın Türkiye düşmanlığına zemin hazırlıyor

İktidar, baskıcı tutumuyla, gazetecileri içeri atmakla, demokratik hak ve özgürlükleri ve insan haklarını çiğnemekle, aslında Almanya’nın ve Batı’nın Türkiye’ye karşı düşmanlığına zemin hazırlıyor.

Türkiye düşmanlığı, şüphesiz ki Türkiye’ye zarar veriyor. Her bakımdan, ekonomik, toplumsal, siyasal… Ama bu zarar RTE’nin umurunda değil. RTE, öncelikle ve özellikle medya düşmanlığı ile iktidarını koruyabileceğini sanıyor.

Aldanıyor. Batı’nın Türkiye’ye karşı itirazlarını sıfırladığınız zaman, ancak yüzünüz ak olabilir ve Türkiye her bakımdan saygınlığını kazanır.

Hey, Cumhurbaşkanı’na bu gerçeği söyleyebilecek tek kişi bile mi yok, danışmanlar, koca koca bakanlar, parti yöneticileri ve yandaşlar arasında?

Yok… İktidarın garabeti de burada zaten.

Orhan Bursalı’nın yazısı