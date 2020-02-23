Orhan Bursalı: İdlib’de savaş tamtamları ülkeyi zayıflatır

Özellikle gazeteciler ve kanaat önderleri ve topluma fikir vermek ve durum analizi yapmak için ekranlara çıkanlar, iktidarın savaş arabasına asla binmemeli, daha nesnel bir tutum almalı ve sonuçlarını irdeleyici olmalı, farklı görüşlere kapı aramalıdır.

Herkesin iktidarın savaş arabasına iliştirilmiş olması kadar kötü bir seçenek olamaz bir ülke için…

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İdlib’de savaş tamtamları ülkeyi zayıflatır, hele bir ciddi kapışmaya dönerse, sonuçları itibarıyla “vatan haini” suçlamasını yöneltenler birden kendilerini o durumda bulabilirler.

Orhan Bursalı’nın yazısı