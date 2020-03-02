Orhan Bursalı: İdlib’de PKK/PYD yok, dünyanın terörist kabul ettiği HTŞ var

Cumhurbaşkanı, Suriye’de Adana Mutabakatı çerçevesinde bulunuyoruz deyip duruyor.

Barış Pınarı Harekâtı için gazetecilere bu lafı etmişti geçen ekimde: “Biz Adana Mutabakatı’na dayalı olarak oradayız. Adana Mutabakatı’na göre, rejim tarafından PKK’ye karşı tedbir alınmayacak olursa, bizim güçlerimizin onu kovalama hakkı vardır.”

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Şimdi de aynı sözü birkaç kez dile getirdi. En son geçen cumartesi günü İstanbul’da bir araya geldiği milletvekillerine bunu söylemiş.

İdlib’e bakıyorum, PKK / PYD yok. Kim var? Suriye rejim güçleri ile bizim ve dünyanın terörist olarak kabul ettiği HTŞ güçleri. Yani mutabakatın ana konusu eksik, diğer terör örgütleri ise orada aslanlar gibi duruyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı