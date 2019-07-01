Orhan Bursalı: İdlib vatan toprağımız mı?

Şam, topraklarının büyük bölümünü temizledi ve kurtardı. Sıra geldi İdlib’deki son köktendincilere! (Tabii Fırat’ın doğusu da var!)

Ve orada TSK ile karşı karşıyalar. Bizim bazı gözetleme kulelerine saldırıda bulunuyorlar. Şehit vermeye başladık.. İdlib’de bulunan köktendinciler de Suriye bölgelerine saldırı düzenliyorlar.

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Durum, Suriye’nin uçağımızı düşürdüğü dönemin aynı. Yani savaş kanlı ve canlı.

Ankara İdlib’de ne yapmayı planlıyor? Orayı ilhak ettik düşüncesi yaygın AKP tabanında. “Bizim PTT dağıtımı yapıyor, daha ne olsun” diyordu geçen gün tartıştığım Reis hayranı.

İdlib’i “vatan toprağımız” olarak mı savunuyoruz?

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Orhan Bursalı’nın yazısı