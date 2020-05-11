Orhan Bursalı: Hayatı, virüsle uzun yıllar yaşayabileceğimiz olasılığıyla yeniden düzenlemeliyiz

Aşı bulunmazsa… Bu ciddi bir olasılıktır. Evet, dünyanın dört bir yanında aşı geliştirmek için büyük çalışmalar sürüyor. Çok azı için ‘klinik deney’ izni verildi. Safhaları var, 1, 2, 3… Binlerce insanda test yapılacak, etkinliği ve güvenirliği kanıtlanacak. Çinli bilimciler, virüs aktivasyonu azaltılmış klasik aşı üretiminde ilerliyor, hayvan deneylerinde aşı ile bağışıklık sağladıklarını açıkladılar, klinik aşamaya geçecekler…

Koronavirüs ailesi için şimdiye kadar bir aşı geliştirilemedi.

Reklam

(…)

Durum bize kısa süre için karamsar bir tablo sunuyor.

İyimserliği mi satın almalıyız, bekleyişlere girmeliyiz, kötümserliği mi?

Reklam

İyimserlik bizi bekleyişte bırakır. Kötümserlik, yakın gelecek için şimdiden harekete geçmemiz gerektiğini söyler.

Yani hayatı, virüsle uzun yıllar yaşayabileceğimiz olasılığı üzerine yeniden düzenlemeliyiz.

Orhan Bursalı’nın yazısı