Orhan Bursalı: Hastanelerin yeniden dolup taşmasına zemin hazırlıyor olabiliriz

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Tank Belçikalı meslektaşı Profesör Jan Dhaene ile ortak yayımladığı araştırmanın duyurusunu yaparken paylaştığı görüşünde: “Fırtına öncesi sessizliği? Mutasyon tüm dünyada katlanarak artan sayıda enfeksiyona, hastane yatışlarına ve sonrasında vefatlara yol açabilir. Önlem alınmazsa, durum yönetilemez bir hale gelebilir” dedi.

Bu senaryoya göre, hasta sayılarıyla birlikte ölüm sayıları da artacak.

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Dünya, aşılama ile virüsün yeni tiplerinin de egemen olmasına karşı adeta büyük bir savaşa girmiş durumda, ama ortaya çıkan tablo, şimdilik çok parlak değil ve virüs durdurulamaz bir şekilde ilerliyor.

Türkiye açısından bakıldığında, bazı uzmanlarımız martta yeni bir yükseliş tablosu bekliyor.

Daha sert kısıtlamalar hem Türkiye hem de dünya için gündeme gelebilecek.

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Lokantaların, kafelerin açılışı için iktidar plan ve program yaparken, hastanelerin yeniden dolup taşmasına da zemin hazırlıyor olabiliriz.

Orhan Bursalı’nın yazısı